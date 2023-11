Sci alpino | startlist slalom femminile Levi 2023 | orari 12 novembre | italiane in gara | canali tv | programma | streaming

(Di sabato 11 novembre 2023) Domani, domenica 12, terminerà il weekend riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo-2024 di sci: a(Finlandia) si disputerà il secondo ed ultimo, con prima manche alle 10.00, con otto azzurre iscritte, e seconda run alle 13.00 con inversione delle prime 30. Nellodile atlete al cancelletto di partenza della prima manche saranno 84 da 24 Paesi, con otto. Lodisarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre losaràntito da Rai Play ed eurosport.it e discovery+. Classifica Coppa del Mondo sci ...

Petra mette la freccia. Il primo slalom della stagione è di Vlhova. Sulla pista di Levi illuminata dai riflettori la slovacca che ha dominato la specialità per due stagioni (coppe 2020/21 e 21/22) ha ...

Nel primo slalom speciale della stagione 2023/2024 Petra Vlhova ha messo tutte in riga con una gran vittoria a Levi. Una grandissima seconda manche, che le hanno permesso di distanziare Lena Duerr e K ...Si riparte nel segno di Petra Vlhova. Primo slalom speciale stagionale in quel di Levi (Finlandia) e la slovacca dimostra di avere una marcia in più di tutte le sue avversarie e si impone sulla Levi B ...