Sci alpino | organizzatore Zermatt-Cervinia | “Giusto cancellare la discesa di oggi | dispiace tanto”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) “La decisione diè difficile, ma giusta. Lo sci è uno sport all’aria aperta e per questo ci saranno sempre cancellazioni a causa delle condizioni meteo”. Lo ha detto il presidente del comitatodella tappa di Coppa del Mondo di scidi, Franz Julen, dopo la cancellazione della primalibera maschile per il maltempo: “Miper la cancellazione diper tutte le persone coinvolte, che hanno lavorato duramente per due anni a questo progetto innovativo. Tuttavia abbiamo mostrato al mondo chee Breuil-hanno già condizioni di innevamento ottimali a inizio di novembre. Faremo tutto il possibile per realizzare le altre tre discese previste dal ...