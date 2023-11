Sci alpino | Martina Peterlini | “Abbastanza soddisfatta | domenica cerco altri passi avanti”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel primo slalom speciale della stagione 2023/2024 Petra Vlhova ha messo tutte in riga con una gran vittoria a Levi. Una grandissima seconda manche, che le hanno permesso di distanziare Lena Duerr e Katharina Liensberger, con lei sul podio. L’Italia vede inla migliore di giornata con il suo diciassettesimo posto. La ventiseienne di Rovereto, partita con il pettorale numero 45, è riuscita a portarsi a casa la qualificazione tra le prime 30 grazie ad una buona prima manche chiusa al ventinovesimo posto. E nella seconda è riuscita anche a far meglio, rimontando dodici posizioni e mettendo così fieno in cascina per uno sguardo più radioso al futuro. “Sono, soprattutto della prima manche – ha spiegato l’azzurra ai microfoni della Fisi – mi aspettavo fosse meno rovinata sul muro, ...