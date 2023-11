Sci alpino | la maledizione di Cervinia | senza neve nel 2022 | troppa nel 2023 E domenica…

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Il meteo sempre più bizzarro e imprevedibile ha offerto due condizioni completamente contrapposte nel giro di un anno a Zermatt/: pocanelnel. Il minimo comun denominatore è che le discese libere valide per la Coppa del Mondo di scinon si sono disputate: dodici mesi fa il grande secco aveva costretto gli organizzatori ad annullare l’evento in anticipo, questa volta le fitte nevicate notturne hanno impedito la disputa della prova sul ghiacciaio al confine tra Italia e Svizzera. L’Opening della velocità, tanto voluto dalla FIS, sembra così essere maledetto. Non si riesce a iniziare la stagione di discesa nella prima decade di novembre. C’è sempre più necessità delle condizioni meteo perfette e impeccabili: con poca ...