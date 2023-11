Schlein scende in piazza | cosa spunta nonostante il divieto | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Aveva annunciato un'estate militante, ma molti hanno segnalato l'assenza della segretaria del Pd negli ultimi mesi. Oggi Ellyè scesa ine ha riunito tutti i dem a Roma, indel Popolo. Nel mirino, come al solito, il governo. "Siamo qui a rilanciare una battaglia fatta con le altre opposizioni per dire che in Italia serve un salario minimo legale. Il governo non può continuare a rinviare. Abbiamo già raccolto oltre 500mila firme”, ha detto. Tra i temi trattati dalla leader del Partito Democratico anche il recente patto tra Italia e Albania. "Con l'Albania non c'è alcun accordo, perché gli accordi devono passare dal Parlamento e non abbiamo visto nulla. Forse perché sanno che viola la Costituzione, è un respingimento verso un Paese terzo. Meloni fa di tutto pur di non cambiare le regole europee e chiedere a Orban di ...