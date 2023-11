Schlein ammaina le bandiere | teme critiche e scatta la censura

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Elly, dopo diversi anni, riporta il Pd in piazza oggi provando a costruire qual famoso campo largo con tutti i partti della sinistra. Alla manifestazione parteciperanno infatti Giuseppe Conte e una delegazione M5S insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Sinistra Italiana. Ma la sfida vera persarà quella di portarci le persone e riempire piazza del Popolo a Roma. La macchina organizzativa parla di 175 pullman e 7 treni speciali in arrivo. Mobilitati 150 volontari che avranno il compito, tra l'altro, di dare un'occhiata anche a vessilli e: la guerra in Medio Oriente ha posto anche la pace come tema centrale della manifestazione e la richiesta dem è quella che ci siano soloarcobaleno accanto a quelle del Pd. Quindiha scelto la soluzione più facile ...