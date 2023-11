(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Elly, dopo diversi anni, riporta il Pd in. Contro il governodestra e per l'. E un pezzo di quella possibileci sarà con partecipazione di Giuseppe Conte e una delegazione M5S insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Sinistra Italiana. L'aver portato inuna parte delle opposizioni è buon viatico, ma la sfida vera persarà quella di portarci le persone e riempiredel Popolo a Roma. La macchina organizzativa parla di 175 pullman e 7 treni speciali in arrivo. Mobilitati 150 volontari che avranno il compito, tra l'altro, di dare un'occhiata anche a vessilli e bandiere: la guerra in Medio Oriente ha posto anche la pace come tema centrale ...

...di piazza del Popolo per lanciare la sfidaestrema destra che governa lItalia, come ha detto oggi al congresso del Pse in Spagna. Una piazza convocata sulle parole dordine del Pd di...

Schlein alla prova della piazza, oggi manifestazione Pd per alternativa L'Identità

La piazza di Schlein: «Con noi l’alternativa» Il Manifesto

(Adnkronos) – Elly Schlein, dopo diversi anni, riporta il Pd in piazza oggi. Contro il governo della destra e per l’alternativa. E un pezzo di quella possibile alternativa ci sarà con partecipazione d ...Intervista alla segretaria Pd: “Vogliamo un futuro più giusto”. Oggi i dem in piazza contro la manovra e le riforme del governo ma anche per chiedere la ...