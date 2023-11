Schianto assassino | la macchina un cumulo di macerie | morti e feriti

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Ormelle poco dopo la mezzanotte di ieri. Un’Audi A3 con a bordo quattro giovani di origine indiana residenti nella zona, è uscita di strada in via Roma, all’altezza del civico 118, di fronte all’azienda Poliplast, finendo la sua corsa in un canale di scolo accanto alla carreggiata. Due dei giovani hanno perso la vita nelloche ha trasformato il veicolo in undi lamiere. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con il 27enne al volante al momento della tragedia. L’impatto è stato devastante: il conducente e uno dei passeggeri sono deceduti immediatamente, mentre gli altri due sono stati rapidamente assistiti e trasportati in condizioni critiche all’ospedale di Treviso. Le salme sono state poi trasferite all’ospedale di Oderzo. Vigili del fuoco, ambulanze del Suem ...