Scambiare per vendetta l’autodifesa degli ebrei aggrediti e martirizzati rasenta l’assurdo

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo stupore triste di Liliana Segre: “Mi sembra di aver vissuto invano”. La reazione incollerita e dura di Edith Bruck. Per loro, e per altri tra i quali molti che scrivono qui e leggono qui, è stato un trauma inaspettato constatare che, dopo una breve fiammata di sdegno per il 7 ottobre dei kibbutzim, limitata a minoranze e avanguardie varie, è prevalsa una massiccia ondata di negazionismo, di aperta ostilità a Israele in nome della causa palestinese, il tutto mescolato con atti di codardia e di rinuncia a esprimersi in molte istituzioni e in molti ambienti e, peggio, con il risorgere di atteggiamenti che mescolano antisionismo e antisemitismo della più vieta e classica schiatta razziale. Una reazione è in corso, in mezzo a polemiche fino a ieri inimmaginabili e dissociazioni ideologiche (come in Francia), ma il tono prevalente, e non solo per preoccupazioni umanitarie riguardanti il ...