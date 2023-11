Savicevic | 'Leao genio come me | giù il cappello per Pioli'

Milan il tocco del genio,: "è top e mi ricorda qualcuno". Questa nazionale non può fallire. L'apertura sul Corriere dello Sport: "Allegri frena". Congela il mercato e punta su Kean. ...

Milan, Savicevic: “Leao è un piccolo genio, come lo ero io” Pianeta Milan

Savicevic: "Vi spiego Leao, un genio come me" La Gazzetta dello Sport

Le parole dell'ex campione del Milan su Rafael Leao e non solo Dejan Savicevic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. L'ex stella rossonera ha ...Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Rafael Leao e non solo. Le sue dichiarazioni. SAVICEVIC – «Leao è un grande giocatore, ...