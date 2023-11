Sardegna | muore a vent’anni dopo lo schianto contro un albero

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11 Novembre, 2023 Cristian Medda,, è uscito fuori strada probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalle piogge. Come tutte le sere stava rientrando a casa, a Serramanna,aver lavorato tutto il giorno come barista a Sanluri. Cristian Medda,, è morto intorno alle 3 e 30 della scorsa notte sulla strada provinciale 4. La Renault Clio che guidava – ipotizzano i carabinieri – avrebbe perso l’aderenza con la strada probabilmente a causa dell’asfalto viscido, reso scivoloso dalle abbondanti piogge. Il giovane sarebbe morto sul colpo. L’auto infatti sarebbe andata a sbattereun ponticello, per poi terminare la sua corsaun. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con un’ambulanza ...