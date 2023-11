Saputo | «Non voglio vendere il Bologna | ma in futuro…»

Leggi su calcionews24

Joey, presidente del Bologna, ha parlato del futuro del club rossoblù dopo l'ottimo inizio di stagione Joey, presidente del Bologna, ha parlato a Forbes. PAROLE – «Non c'è assolutamente alcuna intenzione di lasciare il club. Se nel tempo dovessero avanzare proposte serie per entrare in azienda al mio fianco con una visione compatibile con la mia, le prenderò sicuramente in considerazione, con l'obiettivo di aumentare le potenzialità del Bologna. L'evoluzione delle competizioni europee avrà un serio impatto sul destino dei campionati nazionali, con alcuni degli scenari proposti che minacciano di influenzare i principali flussi di entrate dei club, come i diritti di trasmissione e gli accordi di sponsorizzazione».