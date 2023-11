Santa Severa ricorda l’attentato a Nassirya | le celebrazioni del 12 novembre

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 novembre 2023)Marinella, 112023- Il 12alle ore 11:30, le autorità cittadine deporranno una corona d’alloro in occasione del 20° anniversario delalla base italiana ain Iraq. La cerimonia si svolgerà in piazzaed è invitata a parteciparvi tutta la cittadinanza. “Sono trascorsi 20 anni, ma il ricordo di quella strage è ancora vivo negli occhi e nel cuore di ciascuno. Il loro sacrificio non deve essere dimenticato”, afferma il sindaco Pietro Tidei. Erano le 8.40 italiane del 122003 quando le due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell’operazione ‘Antica Babilonia’, vennero sventrate dall’esplosione di un camion cisterna ...