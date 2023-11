Sanremo Giovani 2023 | chi sono gli otto finalisti | dai Santi Francesi a Tancredi | molti volti noti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Amadeus ha ufficializzato i risultati delle audizioni dal vivo che sitenute in Via Asiago a Roma con i 49 artisti selezionati per la finale di. Gliprescelti: il collettivo pop indie bnkr44 (“Effetti speciali”), l’attrice e cantante Clara (“Boulevard”) balzata da “Mare Fuori”, il fenomeno di Twitch GrenBaud (“Mama”), il cantautore rock-pop Jacopo Sol (“Cose che non sai”), il cantante molisano Lor3n (“Fiore d’inverno”), i vincitori della scorsa edizione di “X Factor”(“Occhi tristi”),(“Perle”) da “Amici 2021”, e Vale LP (“Stronza”) da “X Factor 2021”. Gli 8 selezionati (a partire dalle 564 richieste di partecipazione pervenute, poi ridotte a 49 audizioni dopo una prima ...