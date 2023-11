?San Lorenzo Nuovo Viterbo | esplosione in una struttura di richiedenti asilo tra cui minori | ci sono feriti | persone sotto le macerie

... Alberto Comuzzi ha tenuto a sottolineare quanto l'arcivescovo di Ravenna,Ghizzoni, ha scritto nella prefazione, riprendendo un pensiero espresso daGiovanni Paolo II, che aveva ...

Gattina cade dalla tangenziale a San Lorenzo, passanti stendono un lenzuolo e la salvano Fanpage.it

San Lorenzo Nuovo (Viterbo), esplosione in una struttura di richiedenti asilo (tra cui minori): ci sono ferit ilmessaggero.it

Un boato che per molti è sembrato un terremoto: paura poco prima dell'una della notte tra venerdì e sabato nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, nell'Alto Viterbese.Nuova finestra per le nazionali ormai alle porte, con il Commissario Tecnico Carmine Nunziata che ha annunciato le convocazioni per l'Italia Under 21 di calcio maschile verso il doppio impegno contro ...