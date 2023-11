Sampdoria | Pirlo | “Ora serve dare continuità Sarà importante approcciarla bene”

(Di sabato 11 novembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa,ha anche parlato di squadra e infortunati: "Qualcuno influenzato, qualcuno no. Valutazioni da fare, ancora non ho deciso"

Da una parte la voglia di non fermarsi dopo le tre vittorie consevutive e dall'altra per provare a dare continuità all'ottimo risultato ottenuto contro il Palermo. C'è tutto questo in Modena-Sampdoria ...Il virus influenzale che ha colpito Bogliasco nella settimana di Modena-Sampdoria preoccupa Andrea Pirlo: Facundo Gonzalez rimane in dubbio La settimana che ha portato a Modena-Sampdoria è stata ...