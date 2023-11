Rrahmani non salta l’Empoli | svelato il motivo della mancata convocazione col Kosovo

(Di sabato 11 novembre 2023) Amirgiocherà Napoli-Empoli,ndo quindi la gara fra il suoe Isreaele prevista per domenica.il. Aveva provocato un po’ di rabbia fra i tifosi la notizia per cui Amiravrebbeto la gara fra Napoli e Empoli per giocare la gara precedentemente rinviata fra il suoe Israele, il cui recupero è stato fissato per domenica alle 20.45 (poche ore dopo la gara del Maradona). Quest’oggi però, la Nazionale kossovara ha comunicato che il difensore non è presente nell’elenco dei convocatigara dei kosovari di domenica e potrà, quindi, giocare regolarmente la gara controla Nazionale:il ...

Amir Rrahmani non sarebbe dovuto essere in campo contro l’Empoli a causa della convocazione con la propria Nazionale. Il Napoli si prepara alla partita con l’Empoli di mister Andreazzoli in programma ...“La gara con l’Empoli diventa facile per il Napoli solo se la squadra mette in atto le sue qualità senza superficialità, senza concedere gli spazi visti con l’Union. L’Empoli – ha detto l’opinionista ...