Roma Lavoratori in nero | alcol a minori e pregiudicati nel locale | sospese due licenze

... che spiega: "È impensabile, oltre che ingiusto, limitare le agevolazioni ai soli aeroporti di...E quelle prospettate negli emendamenti sono le soluzioni ideali per agevolare studenti e...

Roma Sit-in lavoratori Brindisi al Ministero delle Imprese e del Made ... BrindisiOggi

Servizio scolastico integrato affidato a Risorse per Roma Roma Capitale

Rosanna Lambertucci: la sua casa è estremamente elegante Classe 1945, Rosanna Lambertucci è nata il 30 novembre a Roma. Dalla sua città natale non si è mai allontanata, se non per motivi di lavoro, e ...GENOVA - Il Verona perde 1-0 in casa del Genoa e incassa la quinta sconfitta consecutiva in campionato - la sesta considerando il ko in Coppa Italia contro il Bologna (2-0). Un momento piuttosto delic ...