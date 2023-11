Rocca dei Rettori | dal 18 novembre la mostra multisensoriale su Picasso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna vera e propria immersione nel mondo dell’arte con unadedicata a Pablo, per commemorare i 50 anni dalla scomparsa del grande artista. L’evento, ad ingresso libero, è in programma a Benevento, dal 18 al 30, nelle Sala dell’Acquedotto delladei. L’inaugurazione è fissata per le ore 17.00 del 18, allietata dalle sonorità dell’Orchestra di Chitarre “Sannioguitar Ensemble” del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, che per l’occasione si esibirà con un repertorio di musiche spagnole dell’epoca die non solo. ‘I tre musici:e Napoli. Storie di arte, musica e inclusione’, promossa dall’Associazione ‘Cosmoart APS’ del presidente ...