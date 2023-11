Risparmiare soldi ogni giorno | 10 piccoli trucchi che funzionano

Leggi su dilei

(Di sabato 11 novembre 2023) Non sempre è facile far quadrare i conti e arrivare a fine mese avendo rispettato i propri programmi di spesa.qualche soldo è un buon proposito, di quelli che tuttavia più spesso capita di disattendere. Se anche voi combattete costantemente con questo problema, sappiate che ci sono diverse azioni quotidiane che fate quasi senza accorgertene e che a fine mese pesano eccome sul vostro portafogli. Provate a ridurne (o, se riuscite, abolirne) qualcuna e vedrete presto i benefici. Vi accorgerete inoltre che non è così difficile: ecco i 10da cui iniziare. Il caffè al bar Per molti italiani, il semplice gesto di prendere un caffè al bar diventa una vera e propria coccola. Ma quanto costa a fine mese? C’è chi fa colazione al bar solo occasionalmente, chi invece tutti i giorni (e persino qualcuno che esce di casa o ...