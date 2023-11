Riepilogo e obiettivi dell’Atletico

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 10/11/2023 Alle 23:47 CET Il San Mamés ha vibrato con il 4-3 che ha aperto la 13a giornata della Liga EA Sports Un rigore all’ultimo minuto regala i tre punti ai ‘leoni’… e l’Asp ne sbaglia un altro Dalla follia ai rigori. Dai rigori ai gol. E glialla vittoria dell’Athletic Club contro il Celta de Vigo. Gli uomini di Ernesto Valverde sono gli ultimi a reggere una battaglia netta, salvando il 4-3 alla sirena grazie ad una mano di Mingueza in area e la freddezza di Álex Berenguer segnare il rigore consolidarli al quinto posto nella Liga EA Sports. In prima istanza, la squadra basca è stata superata dai galiziani sul green di San Mamés. L’assedio di Iago Aspas viene confermato con un gol annullato – per fuorigioco di Larsen – e un tiro che non trova destinazione. ...