Repubblica Ceca o Canada per l’Italia in finale di Billie Jean King Cup? Quale sarebbe preferibile

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) L’Ital-tennis al femminile continua a stupire. Le azzurre di Tathiana Garbin proseguono nel loro incedere all’Estadio de la Cartuja di Siviglia, sede delleby Gainbridge Finals. La massima competizione a squadre per nazioni per le donne ha visto le nostre portacolori esaltarsi nella semicontro la Slovenia. Come era già accaduto contro la Francia e la Germania nella fase a gironi, le singolariste son state superlative: Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto 7-6 (6) 6-3, in due ore e venti minuti di partita, Kaja Juvan, n.104 del ran, dopo aver annullato un set-point nel tie-break del primo parziale; Jasmine Paolini, n.30 WTA, ha superato 6-2 4-6 6-3, in due ore e un minuto, Tamara Zidansek, n.100 del ran, facendo calare il sipario. ...