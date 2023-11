Lo faremo ancora, con passione, nel Paese e nella nostranei quattro mesi che ci separano dalle prossimeregionali'. "Siamo orgogliosi di raccontare la straordinaria partecipazione ...

Regione, elezioni per il Consiglio delle Autonomie Locali (Cal): i risultati Il Faro online

Sardegna: Todde candidata del Campo largo alle regionali AGI - Agenzia Italia

Viale nel 2020 si candidò alle elezioni regionali nella provincia di Genova risultando la prima dei non eletti in quota Lega nel capoluogo ligure ...Sarà l'ex vicepresidente della Regione a occupare lo scranno che il neo-assessore lascerà per diventare operativo in giunta: era la prima non eletta della Lega ...