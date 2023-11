Reddito fisso | quali prospettive? L’analisi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 11 novembre 2023) “Con la BCE e la Fed che hanno reso manifesta l’idea che i tassi abbiano raggiunto il picco per questo ciclo, i tassi front-end potrebbero trovare un po’ di sollievo dalla loro lenta ma costante tendenza al rialzo“. Lo scrive nella sua analisi Michiel de Bruin, Head of Global Macro e Portfolio Manager di Robeco spiegando che “poiché la maggior parte dell’ulteriore inasprimento è ora attuato o scontato dai mercati, le valutazioni sono diventate sempre più interessanti”.? Il repricing delle aspettative sui tassi – spiega de Bruin – è stato particolarmente intenso negli Stati Uniti. Negli ultimi due mesi, il prezzo del contratto sui Fed funds di luglio 2024 è salito di 50 punti base al 5,20%, riflettendo la narrativa delle banche centrali “higher for longer”. In seguito al rialzo delle ...