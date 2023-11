Red Bull Bragantino-Botafogo RJ domenica 12 novembre 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Redha perso la grande occasioni di ritrovarsi da solo in testa alla classifica uscendo sconfitto nel turno infrasettimanale 0-1 in casa del Sao Paulo non dando così continuità alle due importanti vittorie colte contro Goias (2-0, reti di Thiago Borbas e Talisson) e Corinthias (1-0, rete di Helio Junio). Con 58 InfoBetting: Scommesse Sportive e