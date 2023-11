Record Storico | 3 milioni di passeggeri crocieristi a Civitavecchia nel 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – 3dinel porto dinel corso del. Un– per il porto laziale e per tutta laca nazionale – che l’Ente Portuale ha annunciato con orgoglio nella conferenza presso l’Autorità portuale di. “3è un risultato, il più alto numero dicroceristi mai gestiti da un porto in Italia. Sono risultati che vengono da una lavoro di pianificazione e di sviluppo significativo, i fondi assegnati dal Pnrr ci permetteranno di ricavare 400 m ulteriori di banchina utilizzabile. Abbiamo fatto un grande, ora vogliamo aumentare qualitativamente l’offerta che ...