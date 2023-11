Real Sociedad | che finale con l’Almeria! Due gol nel recupero

(Di sabato 11 novembre 2023) Almeria-è terminata con il punteggio di 1-3. Gli eurorivali dell’Inter trovano due gol in pienoVITTORIA – Dopo la vittoria scoppiettante contro il Benfica lasi ripete in campionato. Nella sfida in casa dell‘Almeria la squadra di Alguacil nel primo tempo si vede annullare il gol del possibile 0-1 dal VAR. I biancoazzurri vanno in vantaggio al 62? con Oyarzabal. I padroni di casa però non ci stanno e trovano il pareggio nelcol gol di Arribas al 76?. Gli eurorivali dell’Inter rimettono la gara nei giusti binari in pieno: al 92? arriva il gol del vantaggio con un rigore trasformato da Carlos Fernandez. Il gol del definitivo 1-3 lo segna Zubimendi al 95?. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Il pronostico di Almeria-Real Sociedad, match valevole per la giornata del campionato de LaLiga, in scena venerdì 11 novembre alle ore 16:15 ...