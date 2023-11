Real Madrid | Florentino | «La Superlega è sempre più necessaria»

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole diPerez, presidente Del, sul futuro del calcio europeo con la. I dettagliPerez è tornato a parlare dellain occasione dell’assemblea del. PAROLE – «Il calcio sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti. La situazione è molto grave. O si reagisce adesso o il calcio non sopravviverà. Il problema principale è che ci sono dirigenti che agiscono senza pensare ai tifosi. Il calcio europeo non appartiene al presidente della UEFA né gli spagnoli a quello della Liga: laè piùche mai. L’obiettivo è offrire il miglior calcio e sono i club che devono controllare il proprio destino. Ci sono più club che perdono ...

"Il Real Madrid ha una responsabilità nei confronti del calcio europeo e sarebbe tutto più semplice se non guidassimo questo progetto così scomodo, ma cari partner, la storia ce lo impone"