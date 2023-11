(Di sabato 11 novembre 2023) ROMA - Secondo quanto riportato da As, ilstarebbe pensando seriamente a un colpoper il proprio attacco. Si tratta di Erling, bomber del Manchester City fresco ...

ROMA - Secondo quanto riportato da As, ilstarebbe pensando seriamente a un colpo clamoroso per il proprio attacco. Si tratta di Erling Haaland , bomber del Manchester City fresco vincitore del "treble". Secondo quando ricostruito ...

"Real Madrid, clamoroso assalto a Haaland la prossima estate" Corriere dello Sport

LaLiga, questa sera tocca al Real Madrid. Girona in campo contro il Rayo TUTTO mercato WEB

Nuova avventura in arrivo per il portiere belga del Real Madrid, grande appassionato di Motorsport: presto via libera al suo Racing ...Il presidente del Real Madrid ha criticato il nuovo formato della Champions League: "Sarà insolito, assurdo, senza significato calcistico" ...