Re Carlo omaggia Kate e William | le sue parole

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 11 novembre 2023) Reè molto legato al principee sua moglie. Lo hanno dimostrato in varie occasioni e nonostante tra di loro non possa mancare qualche discussione riescono sempre a trovare il giusto compromesso per restare uniti. Ed è per questo che il sovrano ha volutore la coppia nella sua ultima visita in Africa. Gli ultimi giorni sono stati abbastanza turbolenti a Buckingham Palace, visto che si è parlato si diverse liti che hanno visti protagonisti ree il principe. Tra i due c’è stato anche un duro sfogo che ha visto protagoniste la regina Camilla e Lady Diana. Pare che però la tempesta sia ormai oltre e reabbia provato a tendere di nuovo la mano ain uno dei suoi ultimi discorsi pubblici in Africa. Re ...