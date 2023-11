RB Leipzig vs Friburgo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 novembre 2023) L’RBsarà determinato a tornare a vincere in Bundesliga quando ospiterà ildomenica 12 novembre. Gli ospiti, invece, restano nella parte alta della classifica nonostante non abbiano vinto nessuna delle ultime due partite di campionato. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 19:30 Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBSi sono rivelati cinque giorni di calcio nazionale frustranti per il Lipsia, che dopo la sconfitta nella DFB-Pokal contro il Wolfsburg ha perso 2-0 in trasferta contro il Mainz 05, che in precedenza non aveva vinto nessuna delle nove partite iniziali della stagione. Il gol di Vaclav Cerny è stato sufficiente per far passare i Lupi al terzo turno ...