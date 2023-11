Rate del mutuo in aumento. Cosa posso fare

Leggi su laleggepertutti

(Di sabato 11 novembre 2023) Dal punto di vista giuridico, occorrerebbe verificare il contratto die le sue clausole, per verificare se ci sono delle anomalie sui tassi di interesse applicati. E infatti, da quello che leggo, pare che lesiano aumentate di una percentuale più che usuraia e, quindi, in netto contrasto con la legge. Sul punto, l'ultimo orientamento della giurisprudenza insegna che, in questi casi,...