Raphael Dwamena muore sul campo a 28 anni | calcio sotto choc | il terribile precedente

(Di sabato 11 novembre 2023) Tragedia in Albania dove è morto il ghanese di 28. Il giocatore è collassato indurante il match tra la sua squadra l'Egnatia e il Partizani nella Serie A albanese. L'attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell'Egnatia nell'amichevole della scorsa estate giocata dall'Egnatia contro l'Inter a Ferrara. La partita era poi terminata 4-2 a favore dei nerazzurri. Secondo i media albanesi,sarebbe poi morto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul. Sembra sia la terza volta in carriera che il giocatore ha subito un malore in. In passato, per questa ragione i medici gli avevano consigliato di interrompere la carriera sportiva ma ...

