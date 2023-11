Raphael Dwamena morto in campo in Albania dopo un malore | l' attaccante aveva 28 anni

(Di sabato 11 novembre 2023) Una tragedia scuote il calcio albanese e non solo: muore ina causa di unl', durante la gara Egnatia-Partizani.28, in estate segnò all'Inter

Estratto dell'articolo di Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it malore in campo perTerribile quanto accaduto nel match valido per il campionato albanese tra Egnatia e Partizani., calciatore ghanese di 28 anni e attaccante ...

Tragedia in Albania dove è morto il ghanese di 28 anni Raphael Dwamena. Il giocatore è collassato in campo durante il match tra la sua squadra l'Egnatia e il Partizani nella Serie ...L'attaccante ghanese è crollato durante la partita di Serie A albanese, Egnatia-Partizani. Già in passato aveva rischiato la vita in campo, salvandosi grazie al defibrillatore ...