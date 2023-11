Raphael Dwamena | morto dopo un malore improvviso in campo in Albania il 28enne calciatore ghanese - VIDEO choc

Il calciatore ghanese, 28 anni, è morto dopo un malore sul campo durante una partita di Kategoria Superiore, la Serie A albanese tra la sua squadra, l'Egnatia, e il Partizani. Il calciatore, che in passato ...

Raphael Dwamena morto in Albania, malore in campo per l'attaccante: aveva 28 anni Corriere della Sera

Albania: Raphael Dwamena muore durante la partita del Partizani Diretta

Un’altra tragedia in campo scuote il mondo del calcio: Raphael Dwamena, attaccante ghanese degli albanesi dell’Egnatia, 28 anni, è morto durante la partita di campionato contro il Partizani per ...L'ex giocatore di Zurigo, Levante e Saragozza è stato portato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare ...