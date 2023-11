Rai replica Mara Venier ha la febbre e la tv di stato manda in onda lo stracotto di Domenica In

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023)non può andare ine la Rai che fa?due ore di repliche, anzi, il meglio diIn, e non si capisce quale sia il meglio (magari Fabrizio Corona). È come se in un giornale mancasse il cronista che segue il governo e anziché chiedere al collega di scrivere un articolo al suo posto si ripubblicassero gli articoli del giorno prima. La notizia l’ha comunicata la Rai. In una nota fa sapere che la conduttrice è sintomatica al Covid e dunque12 novembre “sarà proposto un 'meglio di', indalle 14 alle 17 su Rai 1”. Nelle stesse ore, su Rai 2, va in scena il grande tennis. C’è il nostro Jannik Sinner alle Atp finals. Perchè non spostare sulla rete ammiraglia il tennis? Si dirà: ragioni pubblicitarie. Bene, e allora perché non chiedere, ...