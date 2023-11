Rai in forte crisi | Mediaset supera la TV di Stato

(Di sabato 11 novembre 2023) La Rai, un tempo gigante indiscusso della televisione italiana, si trova ora in acque agitate. Ladell’emittente televisiva dinon è più un segreto, con dati che rivelano una realtà sconcertante: per la prima volta, la Rai ha perso il suo primato,ta da. Questo cambiamento storico ha scosso l’industria televisiva italiana, portando a domande sul futuro della Rai e sulle sue strategie per recuperare la sua posizione di leader. La caduta del gigante RAI La Rai, vittima di un nuovo governo e dell’abbandono del suo pubblico, ha visto una perdita significativa di telespettatori. Questaè stata evidenziata dalla perdita del suo primato a favore di, che ha ottenuto un maggiore share nelle prime settimane della stagione autunnale. Questo cambiamento ...

11.00 Esplode palazzina di migranti,30 feritiesplosione in un centro d'accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. La palazzina di due piani che ospitava la struttura è parzialmente crollata. Ferite una trentina di persone ...

Anica, 'forte preoccupazione per il taglio del canone Rai' Agenzia ANSA

Esplosione nel centro accoglienza migranti a Viterbo, 31 feriti, uno è grave, Pm: "Disastro colposo" RaiNews

E’ cominciata in chiave Rai con l’esordio spettacolare, in termini di ascolto, della nuova stagione di “Via Rai 2” la settimana che volge alla conclusione. La prima puntata del mattin show condotto da ...Il destino di Pino Insegno sembrava scritto: passare dal "Mercante in Fiera" a "L'Eredità" a partire dal prossimo anno. L'andamento non esaltante degli ascolti ...