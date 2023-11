Quasiaccademici hanno sottoscritto un appello per l'immediato cessate il fuoco nella Striscia ... "DaBds promuove il boicottaggio dei partenariati universitari che abbiano attinenza ...

Quattromila anni di poesia in un'antologia per "ribelli" ilGiornale.it

Guerra a Gaza, appello di 4000 docenti universitari: «Basta collaborazioni con gli atenei israeliani» Corriere della Sera

Lettera ai ministri Tajani, Esteri, e Bernini, Università, per aderire al boicottaggio. Polemiche per i riferimenti al controverso movimento Bds contro ...Più di 300mila bambini coinvolti in tutta Italia e un finale spettacolare, in Piemonte, collegato alle Nitto ATP Finals di Torino. Il progetto “ Racchette in classe ” ha trovato la sua apoteosi propri ...