Quando Mourinho diventa “José Mo’ Frigno” | è un’arma di distrazione di massa Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Per Lazio e Roma è tempo di derby, la sfida della città eterna è già iniziata con le conferenza stampa dei due tecnici. Sarri ha ridimensionato gli impegni della Roma,ha preteso rispetto richiamando i trofei vinti in carriera. Dopo gli impegni di coppa, infatti, le due squadre arrivano al big match di domani in maniera completamente opposta. La Lazio dopo la vittoria contro gli olandesi del Feyenoord arrivano al derby con più fiducia e con l’obiettivo di ricominciare la scalata in campionato. La Roma ha perso a Praga contro lo Slavia e in campionato deve dar seguito alla vittoria contro il Lecce. Sula strategia diche non ha gradito la prestazione dei suoi a Praga e vuole mantenere alta la tensione: “si mete a bastonare in casa ...