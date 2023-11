Quando Jim Morrison fu arrestato per aver scatenato il panico su un aereo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) L’11 novembre 1969 Jime altri tre amici stava volando per Phoenix, in Arizona, per assistere a un concerto dei Rolling Stones. Il Re Lucertola si trovava in compagnia dell’attore Tom Baker, del suo publisher Leon Barnard e dell’amico Frank Lisciandro, oltre alla guardia del corpo Babe Hill. Come spesso capitava, il frontman dei Doors aveva addosso un certo carico di alcol condiviso con Baker, e i due per l’intera durata del volo consumarono bicchieri di champagne e infastidirono le hostess. Più volte il personale di bordo, nella persona del capitano Craig Chapman, invitò i due amici a rivedere il proprio comportamento, ma Jim e Tom non ne vollero sapere. Piuttosto, secondo i rapporti, la rockstar e l’attore presero a lanciare bicchieri e a fumare sigari nonostante i divieti. L’equipaggio avvertì l’FBI di Phoenix, e...