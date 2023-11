(Di sabato 11 novembre 2023) La guerra nelladi, il ruolo dell’Iran nel conflitto (Hezbollah, ecc, ecc), il piano americano per il post conflitto e la postura dei Paesi arabi, le mosse di Turchia e della Russia, le manifestazioni pro-Hamas in Italia. Ne parliamo con Alberto Pagani docente e advisor nel settore della sicurezza, già parlamentare dal 2013 al 2022, prima in commissione trasporti e telecomunicazioni, poi capogruppo Pd in commissione Difesa e delegato nell'Assemblea Parlamentare della NATO

La guerra nella Striscia di Gaza, il ruolo dell'Iran nel conflitto (Hezbollah, ecc, ecc), il piano americano per il post conflitto e la postura dei Paesi arabi, le mosse di Turchia e della Russia, le ...

Armi autonome e morale. Quale soluzione La versione di Mannes ... Formiche.net

Quale soluzione per la Striscia di Gaza Panorama

di Mattia Farinacci Dopo la sconfitta interna col Venezia nell’ultima di campionato per la Ternana è tempo di ripartire, questa volta con una nuova figura in panchina. L’esonero di Lucarelli ha infatt ...Il "problema Hotel House" non va affrontato con battute in “stile Rovazzani” e con le ipotetiche soluzioni che lo stesso non ha mai prospettato per risolverlo. Si tratta, come ben sappiamo, di una ...