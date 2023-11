Q School DP World Tour 2023 | Filippo Celli saldo in terza posizione | bene Bovari | gran rimonta di Paratore

(Di sabato 11 novembre 2023) Si è conclusa la seconda giornata delle sei in programma all’Infinitum Golf di Tarragona per quanto riguarda la Qdel DP, in cui sono in palio 25 carte per il circuito continentale del 2024. Buoni segnali arrivano dagli italiani in una competizione che, al momento, vede in testa il tedesco Freddy Schott con -12 (e un-8 di giornata). Al terzo posto, infatti, c’è. A -10, il promettente azzurro si mette decisamente in marcia verso quello che può diventare un momento importante della sua carriera: lo stato di forma già mostrato la scorsa settimana dice che c’è ed è pronto a tenersi in stato costante per tutti i giri rimanenti. Golf: Max Homa prende il comando al Nedbank Challenge, crolla Francesco Molinari Ma c’è anche da ...

