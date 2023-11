“Purtroppo è morto” L’attore se n’è andato e l’Italia è in lutto | addio al grande personaggio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Cinema inper la scomparsa del. Èa 86 anni e la notizia è stata data dalla moglie con un post scritto su Facebook.ha iniziato la sua carriera nel cinema nel 1959 prima di trasferirsi a Italia, dove ha avuto una carriera quarantennale nel cinema e in televisione.era conosciuto e amato in Italia per aver recitato in numerose pellicole di famosi registi, tra questi Luchino Visconti, che lo scritturò per il film di successo Rocco e i suoi fratelli in cui interpretò il fratello più, Vincenzo Parondi. La sua carriera era anche sbarcata oltreoceano e aveva recitato in film stranieri e in alcuni film di Hollywood. Leggi anche: “Per 40 anni sempre recitato la stessa parte”.nella tv,il famoso ...