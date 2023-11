Puglia | maltempo | il Salento tra le zone d’Italia oggi in allerta gialla per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 11 novembre 2023)di Toscana, Basilicata, Calabria, Campania ein. immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento delladella. Specificamente, il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni isolate, localmente a carattere di rovescio o temporale, sullacentro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sullameridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo ...

Si prevedono 'precipitazioni isolate, localmente a carattere di rovescio o temporale, sullacentro - meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla...

Emergenza Maltempo, il presidente della Puglia Emiliano: "La Toscana non è sola" QUOTIDIANO NAZIONALE

Puglia, maltempo: Salento in allerta gialla per temporali. Italia, parte della Toscana in arancione Noi Notizie

Zone di Toscana, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia oggi in allerta gialla. immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia.Il maltempo si sposta sempre di più a sud e per domani 11 novembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni per ...