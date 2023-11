PSV-Zwolle domenica 12 novembre 2023 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 11 novembre 2023) Battendo 1-0 il Lens, il PSV Eindhoven si è rimesso in corsa per il secondo posto alle spalle dell’Arsenal nel Gruppo B di Champions League. E’ bastato un gol di Luuk de Jong dopo dodici minuti su cross di Johan Bakayoko ma è stata una partita ricca di occasioni da gol nella quale i francesi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dit is het livetopic voor de overige wedstrijden in de Eredivisie op zondag 12 november. De vroege aftrap vindt plaats in Eindhoven, waar PSV en PEC Zwolle het tegen elkaar opnemen. Verder speelt FC V ...PSV begint zondagmiddag met dezelfde elf namen als midweeks in de Champions League tegen RC Lens (1-0 zege). Guus Til is zodoende opnieuw basisspeler.