Pronta a lavorare con Siffredi” | dal salotto di Uomini e Donne ai film hard | Proprio lei era impensabile

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 novembre 2023) Uno dei volti noti diha fatto scoppiare lo scandalo dopo il momento a luci rosse che presenta un incredibile nuovo aspetto. Qualcuno ci avrebbe scommesso, altri no: uno dei volti più famosi dipotrebbe buttarsi in una nuova esperienza, del tutto diversa rispetto al passato. L’indiscrezione sta facendo parlare l’Italia intera: lei è sempre stata una delle protagoniste deltelevisivo di Maria De Filippi, in cui dame e cavalieri si incontrano per cercare l’anima gemella. Il pubblico è sempre impazzito per lei, che ha dimostrato di essere una donna libera, seducente e sensuale, sia attraverso le frequentazioni, che i look sfoggiati durante le serate. “con”: l’affermazione ...