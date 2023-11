Privatizzare la Rai? Non capisco cosa si intenda Surreale il dibattito sugli ascolti | dice il dg Rossi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023)la? "Non ha senso",Giampaolo. Il direttore generale della tv pubblica è intervenuto oggi al forum della Fondazione Iniziativa Europa in corso a Stresa. “Nonbenesiperla. In tutta Europa i servizi pubblici nascono come valore del sistema democratico in quanto garanti di un racconto plurale della nazione e a difesa dell’industria culturale". E Viale Mazzini non fa differenza, è il ragionamento del dg che arriva dalla destra di Colle Oppio. "Nessuno si sognerebbe in Francia e nemmeno nella liberale Gran Bretagna dila Bbc", aggiunge, secondo cui "laè il valore centrale e il perno di intere ...