Priscilla Presley rivela perché non si è più risposata | ”Nessuno può eguagliare Elvis”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Quella traè stata una storia d’amore intensa e inimitabile. Dopo la sua morte, infatti,non si è più. A distanza di anni l’attrice ha svelato il reale motivo che si cela dietro questa scelta. D’altronde dine esiste solo uno e dopo un uomo come lui è difficile accontentarsi. Dal cantanteebbe anche una figlia, Lisa morta di recente a 54 anni.: un amore senza ...