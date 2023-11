Preoccupazioni in Medio Oriente | la F1 offre rassicurazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 novembre 2023) Il conflitto armato tra Azerbaigian e Armenia potrebbe lasciare il segno sul Gran Premio nelle strade di Baku, mentre è improbabile che la guerra tra Israele e Hamas abbia un impatto sulla finale di F1 ad Abu Dhabi. L’instabile situazione geopolitica inlascia alcune incertezze sul regolare svolgimento di alcuni eventi come il Gran Premio di Formula 1. Mentre è improbabile che la finale del Campionato del Mondo di Abu Dhabi sia influenzata dalla guerra tra Israele e Hamas, le tensioni in Azerbaigian preoccupano alcuni osservatori. La comunità internazionale ha descritto la nuova situazione che coinvolge l’Armenia e l’Azerbaigian come “la più grande catastrofe dal genocidio degli armeni ottomani nel 1915”, ma questo non dovrebbe mettere a rischio la gara di Formula 1 a Baku nel settembre 2024. Prima di allora, la capitale ...