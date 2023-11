Premier League | i risultati della 12ª giornata

(Di sabato 11 novembre 2023), idi oggi: cadono Tottenham e Newcastle, il Manchester United fatica con il Luton, bene l’Arsenal Sabato di calcio in, con molte big che sono scese in campo oggi.a sorpresa le sconfitte di Tottenham e Newcastle con Wolverhampton e Bournemouth. Vince, ma con fatica il Manchester United, che passa con il Luton per 1-0, con la rete di Lindelof. Non delude invece l’Arsenal, che ne fa tre al Burnley. Wolverhampton-Tottenham 2-1Manchester United-Luton 1-0Arsenal-Burnley 3-1Crystal Palace-Everton 2-3Bournemouth-Newcastle 2-0

Il Bournemouth batte 2 - 0 il Newcastle in casa nel match valido per la 12ª giornata di2023/2024. La squadra di Iraola approfitta di un Newcastle falcidiato dagli infortuni, indisponibili su tutti Isak, Wilson e Bruno Guimaraes, oltre a Tonali, Murphy, Manquillo, Targett, ...

In Premier le "bodycam" usate prima di Wolves-Spurs. Dazn e il Napoli le hanno già testate e... La Gazzetta dello Sport

Il Grande Fratello del pallone, in Premier League giocatori con la bodycam la Repubblica

Potrebbe finire a breve la lunga esperienza di Jorginho in Premier League: l’ex Azzurro ammicca al ritorno in Italia. È cresciuto qui da noi, in Italia, poi si è consacrato in Premier League, nel ...La Serie A si prepara a perdere un altro giovane talento che sta per trasferirsi in Premier League, per lui il definitivo salto di carriera.